خبير اقتصادي: ما حققته مصر بملف الطاقة علامة مضيئة في تاريخ الصناعة

قالت الدكتورة وفاء علي الخبير الاقتصادي، إنه لاشك أن الدولة المصرية حققت نجاحات حقيقية كبيرة في قطاع الطاقة على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية من خلال وضعها الجيوسياسي والبنية التحتية وكذلك الدعم الرئاسي المتواصل ليشهد هذا القطاع نهضة لامثيل لها سواء على المستوى المحلي أو العالمى واستطاعت الدولة المصرية إعادة بناء الجغرافيا في المنطقة بأسرها بفضل الإدارة المؤسسية الناجحة في ملف الطاقة.

وأكدت الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر مضت بخطى متسارعة لتكون مركزا إقليميا وعالميا لتداول الطاقة، من خلال ترتيب الأولويات في هذا الملف باستقرارها السياسي والتشريعى وبنيتها التحتية، كذلك سداد المتأخرات للشركاء وترسيم الحدود والبحث الدائم عن القيمة المضافة والاستفادة من المناطق الغنية بالثروات الطبيعية بطرح مساحات من البحر الأحمر للبحث والاستكشاف، بجانب البحر المتوسط تأكيدا للاحتياطيات المرجحة التي أثبتتها الأبحاث السيزمية.

ملف الطاقة علامة مضيئة في تاريخ هذه الصناعة

وأضافت «علي»: «لقد أصبح ملف الطاقة وما حققه علامة فارقة ستظل مضيئة في تاريخ هذه الصناعة وشهادة على النهج المتميز والاستراتيجية والمرنة التي يعمل بها هذا القطاع الحيوي فلقد تخطى الكثير من التحديات وسعى إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية أضافت للناتج المحلي، وجذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال البحث والاستكشاف وجلب حوالى 90% من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المحلية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ووضع القطاع استراتيجية للتطوير والتحديث في إطار رؤية مصر 2030، اعتمدت على ثلاثة محاور هي تأمين إمدادات الطاقة وتنوعها والاستدامة والحوكمة من أجل تحول مصر نحو مركز إقليمي وعالمى لتداول الطاقة.

وتابعت: «أتت هذه الاستراتيجية بثمارها بتحقيق الإكتفاء الذاتى للغاز والانتقال إلى التصدير وأصبحت مصر لاعبا هاما في معادلة الطاقة الدولية وأبهرت العالم بملفها نحو التحول في الطاقة؛ ما أدى تعزيز مناخ الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز إلى دخول كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال إلى السوق المصري ثقة في هذا القطاع، وتنفيذ مشروعات تنمية الحقول بإجمالي استثمارات بلغت 1.7 مليار جنيه.

حجم إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي

وأشارت إلى الاكتشافات الغازية بعد وصول إنتاج مصر اليومى من الغاز الطبيعي إلى 7.3 مليار قدم مكعب بحقل ظهر العملاق واتول ونوري وليبرا وبشروش وغيرها، ووجود ظهير قوى من الموانئ البترولية للتصدير، وكذلك إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط الذى يعتبر قوة دافعة لكون مصر مركزا إقليميا وعالميا لتداول الطاقة، ووجود معملي الإسالة بادكو ودمياط ليكون الرابط وهمزة الوصل بين منتجى الغاز ومستهلكيه المنفصلين جغرافيا.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر حققت 401 كشف غاز وبترول منذ عام 2014 حتى الآن، ولقد جاء إعلان شركة شيفرون اليوم عن كشف جديد في البحر المتوسط قبالة العريش وهو نرجس 1x الواقع في منطقة النرجس البحرية حيث تبلغ احتياطياته 3.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.