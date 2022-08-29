تقرير بلغاري: مصر وشرق المتوسط يمكنهم تحرير أوروبا من هيمنة غاز روسيا

سلط تقرير لموقع «نوفنت»، البلغاري الضوء على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على احتياجات قارة أوروبا من الغاز الطبيعي، إذ تسببت العملية العسكرية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، ما تسبب في صدمة، مؤكدا أن مصر ودول شرق البحر المتوسط يمكنها أن ترحم القارة العجوز من هيمنة الغاز الروسي.

ويتهم الاتحاد الأوروبي روسيا باستخدام الطاقة كسلاح، بينما تنفي موسكو ذلك وتلقي باللوم على العقوبات الغربية ودورها في انخفاض الصادرات، في وقت تأثر العالم كله بتداعيات الحرب.

اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط

ولفت التقرير إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط بشكل رئيسي في إسرائيل ومصر وقبرص خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن القادة الأوروبيين الذين لم يعطوا كثيرا من الاهتمام في الماضي بهذه المنطقة أصبحوا الآن يدركون أن المنطقة يمكن أن تصبح بديلاً عن الغاز الروسي للدول الأوروبية، ما يساهم في تنويع مسار إمدادات الطاقة للقارة.

وقال الموقع إنه يمكن للكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي البحري المكتشفة في السنوات الأخيرة داخل حوض بلاد الشام وعبر شرق البحر الأبيض المتوسط أن تحول المنطقة إلى مركز ومورد للنفط والغاز.

كما لفت الموقع إلى أن مصر وإسرائيل وقبرص ومؤخراً اليونان طوروا بدرجات متفاوتة، برامج وطنية لبحوث الطاقة واستغلالها بهدف استخراج موارد قاع البحار واستخدامها وتصديرها.

تعاون بين قبرص واليونان لتصدير الغاز الطبيعي

وذكر الموقع أنه على سبيل المثال، في الوقت الحالي، لا تمتلك قبرص منشأة للغاز الطبيعي المسال ولكنها تأمل في الوصول إلى البنية التحتية الحالية في مصر بعد اتفاق حديث لبناء خط أنابيب يربط بين اكتشافات الغاز المهمة هذه ومنشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر، وبالتالي قد يتأخر الإنتاج منها لعدة سنوات.

ووفقا للموقع، يمكن لهذه الكميات القادمة من قبرص، عند توفرها، جنبًا إلى جنب مع تلك الخاصة بإسرائيل ومصر أن تغطي احتياجات أوروبا من الطاقة وتحرر القارة من اعتمادها على الغاز الروسي.