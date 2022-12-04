إقبال كبير على حملة «من حقك تنظمي» في البحر الأحمر (صور)

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر إقبالا كبيرا على حملة «من حقك تنظمي»، والتي انطلقت فعاليتها، اليوم الأحد، بمدن الغردقة والقصير وشلاتين، ضمن فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية، والتي تستمر لمدة 5 أيام بجميع العيادات الثابتة والمتنقلة بالإدارات بمدن المحافظة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

حملة من حقك تنظمي

وأكدت الدكتورة مروة حمدي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر، في بيان، على انطلاق حملة «من حقك تنظمي» بمدن المحافظة، موضحة أن اليوم الأول للحملة شهد إقبالا كبيرا من أهالي المحجر بالغردقة.

توفير وسائل تنظيم الأسرة

وأضافت أن الحملة تقوم بأعمال الكشف الطبي وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، من «اللولب الهرموني وكبسولة الإمبلانون واللولب نحاسي»، بالإضافة إلى الحقن والحبوب الأحادية والمركبة والكشف بالسونار وكشف الباطنة والأطفال والجلدية وعيادة المبادرات الرئاسية للكشف على الأمراض المزمنة، وتقديم كافة الخدمات بالمجان.

وتقام الحملة في عدة أماكن ثابتة ومتحركة بمدن الغردقة وغارب والقصير والشلاتين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.