كيف تتعامل عند إلغاء ترخيص محل وفق القانون الجديد؟.. اعرف الخطوات

انتهت وزارة التنمية المحلية من وضع اللمسات النهائية لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 لضبط أداء المحلات والتعامل عليها بشكل رسمي ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، وحول تساؤل، كيف تتصرف عند إلغاء رخصة محل في القانون الجديد؟ تجيب السطور التالية..

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 الإجراءات المتبعة عند إلغاء رخصة محل بسبب إجراء تعديل في نشاط محل دون تصريح، حيث أشار القانون إلى أنه في تلك الحالة يجوز لصاحب المحل تصحيح أوضاعه خلال 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء حيث يتقدم المواطن بطلب تعديل نشاط إلى مركز إصدار الترخيص على النموذج المعد لذلك مع اتباع الإجراءات وبعد موافقة المركز المختص يعد قرار الإلغاء كأن لم يكن.

غلق المحل بسبب الخطورة الداهمة

وفي حالة الغاء ترخيص محل بسبب الخطورة الداهمة أو تأثيره على الصحة والأمن والسلامة أو غير مستوف اشتراطات التشغيل يجوز لصاحب الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات خلال مدة 6 أشهر، على أن يبلع مركز إصدار التراخيص بتصحيح الأوضاع والاستعداد لإجراء معاينة، وبعدها يقوم مركز التراخيص بمعاينة المحل خلال مدة شهر من تاريخ تلقي الإخطار.

إجراءات مركز إصدار التراخيص

ومن الإجراءات التي حددها قانون المحال التجارية الجديد لمركز إصدار التراخيص وإجراء المعاينة، حيث يتم إخطار المحل بموعد القيام بالفحص قبلها بيوم على الأقل، والفحص أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتحديد لجنة الفحص بالصفة والاسم، مع إثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات في محضر يوقع عليه صاحب المحل ويرسل المحضر إلى رئيس المركز المختص في موعد أقصاه 7 أيام من إتمام الفحص.

وأشارت المادة 33 من قانون المحال العامة أنه يجوز غلق المحل إداريا أو الغاء الرخصة مع عدم السماح للمحل بممارسة النشاط إلا بعد إعادة الفحص مرة أخرى والتأكد من إزالة المخالفات.