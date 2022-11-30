متحدث التنمية المحلية لقناة الحياة: حركة المحافظين الأخيرة شملت تصعيد 6 قيادات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن حركة المحافظين الأخيرة، شملت تصعيد 6 قيادات محلية في محافظات البحيرة والدقهلية والقاهرة والغربية والشرقية وبني سويف، مع ضخ دماء جديدة في إدارة عمل الإدارة المحلية على مستوى المحافظات المصرية.

قاسم: ترقية وتسكين موظفين بدرجة وظيفية قيادية

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن وزير التنمية المحلية، وجه كل القيادات المحلية، ببذل أقصى الجهد والتفاني في أداء عملهم، «تم ترقية وتسكين عدد من الموظفين على درجة وظيفية قيادية أعلى».

قاسم: أحب نستفيد من القيادات المتميزة المحلية بنقل الخبرات

واستطرد: «أحنا بنحب نستفيد من القيادات المتميزه المحلية بنقل الخبرات لقيادات الإدارة المحلية، ومن هنا فاحنا بنستفيد من الناس اللي بتشتغل بشفافية ونزاهة وعمل جماعي، وبالتالي فكدة أحنا بننقل خبرات ونستفيد منهم، وبنصعد الناس اللي كانت موجودة في المكان ونستفيد بيه».

وأوضح أن الهدف من الرؤية التنموية للإدارة المحلية هو بناء البشر مثلما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الوزارة من خلال الإدارة المحلية.

وتابع: «صرفنا 2.6 مليار جنيه على 3.1 مليون كشاف ليد صناعة وطنية لتوفير 9 مليار جنيه في فاتورة استهلاك الكهرباء على مدار الـ8 سنوات الماضيين».