وزير التنمية المحلية: تركيب 3.1 مليون كشاف موفر للطاقة بتكلفة 2.6 مليار جنيه

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول أبرز النتائج التي حققتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنفيذ قرارات مجلسي الوزراء والمحافظين برئاسة دكتور مصطفى مدبولي، والتي تهدف إلى ترشيد استخدام واستهلاك الطاقة بالمحافظات سواء كانت كهرباء أو غاز لتحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

ونوه وزير التنمية المحلية، بأن ترشيد الطاقة هو واجب قومي على جميع المواطنين والجهات الحكومية والأهلية وليس من باب الرفاهية، موضحاً أنه كان لزاماً اتخاذ قرارات الترشيد في ضوء أزمة الموارد والطاقة العالمية، وتأثير جائحة كورونا التي استمرت عدة سنوات وأيضاً لمواكبة التغيرات المناخية الناتجة عن هذه الأزمات.

ترشيد استهلاك كهرباء أعمدة الأنارة العامة 50%

وأكد آمنة، أن التقرير الذي تلقاه حول تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء أوضح أن الوزارة ركبت 3,1 مليون كشاف موفر للطاقة في جميع المحافظات بتكلفة نحو 2,6 مليار جنيه، أسهمت في تحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليارات جنيه، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء الخاصة بأعمدة الأنارة العامة بمعظم الشوارع والميادين بنسبة تتراوح بين 12-50% من أعمدة الأنارة.

وأضاف أن متوسط عدد كشافات الإنارة التي لم يتم إضائتها 700 ألف كشاف يومي، موضحاً أن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات، جرى بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم، مشددا على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الأنارة ومتابعة تشغيلها لضمان عدم إنارتها في الشوارع نهاراً دون المواعيد المقررة للتشغيل، وكذلك تخفيض إنارة الإعلانات المضاءة بمعظم المحاور الرئيسية بالمحافظات.

تخفيض الإضاءة الداخلية والخارجية في واجهات المحلات

وأشار إلى هناك متابعة مستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية وكذا الالتزام بمواعيد فتح وغلق للمحال العامة والتجارية والمطاعم والكافيهات الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، لافتاً إلى التنبيه عليهم بتخفيض الإضاءة الداخلية والخارجية المستخدمة في واجهات المحلات.

ونوه بأنه يتم المرور اليومي من خلال رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ المواعيد واتخاذ الاجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين، ما أسفرعن تشميع أكثر من 250 ألف محل تجاري وتحرير ما يزيد على 12 ألف محضر لغير الملتزمين بمواعيد الغلق.

تركيب 28,5 ألف عدادات مسبقة الدفع بدور العبادة

وفي السياق نفسه، أوضح آمنة، أنه جرى ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة، حيث جرى تركيب 28,5 ألف عدادات مسبقة الدفع للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتهما، إلى جانب تخفيض الإنارة الداخلية المستخدمة لأكثر من 7500 مقر ومنشأة حكومية وولاية المحافظات ومديريات الخدمة التابعة لها، إضافة إلى ترشيد استخدام أجهزة التكييف بها وعدم تقليل درجة استخدامه عن 25 درجة مئوية.

وأشار إلى وجود لجان للمرور الدوري على المصالح الحكومية في جميع ربوع المحافظات للتأكد من قطع الكهرباء عن تلك المباني، بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية من الدولة فيما عدا الوحدات التي لها طبيعة عمل خاصة وكذا الغرف التي يوجد بها أجهزة الكمبيوتر وأجهزة السيرفرات والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

ووجه المحافظين بأهمية المتابعة اليومية لخطط تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والمصالح الحكومية والمولات والمحلات التجارية الكبرى والمشروعات والشركات الصناعية، التي تستخدم الكهرباء بصورة كبيرة ونظام التكييف المركزي والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت الحيوية الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه، أكد وزير التنمية المحلية أنه جرى تركيب عدادات مسبقة الدفع للمياه في جميع المصالح الحكومية بنطاق المحافظات، إلى جانب تركيب قطع موفرة للمياه بها، لافتاً إلى رفع كفاءة مراكز معلومات الشبكات بالمحافظات لتوفير الأجهزة والموارد البشرية اللازمة لها بما يمكنها من معرفة مسار ومواقع جميع مرافق البنية التحتية على أرض المحافظة.