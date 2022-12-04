استخراج جثمان ربة منزل بعد دفنها بـ40 يوما.. وزوجها يتهم أسرتها بإنهاء حياتها

قرر المحامي العام بمحافظة الغربية، استخراج جثمان ربة منزل تدعى دينا أحمد في العقد الثالث من العمر، ومقيمة بقرية كفر نصير التابعة لمركز ومدينة بسيون، بعد دفنها منذ 40 يوما، بمقابر «أونا» بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد إرسال مذكرة إنابة إلى النيابة العامة بمركز قلين وذلك بعد أن تقدم زوجها ببلاغ يتهم فيه ذويها بإنهاء حياتها، واستدعاء الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.

زوج يتهم أسرة زوجته بتخلص منها

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، يفيد بورود بلاغ من سعيد محمد الشهاوي زوج المجني عليها دينا أحمد، يتهم فيه، ذويها بإنهاء حياتها، داخل شقتها السكنية بكفر نصير التابعة لمركز ومدينة بسيون، بعد أن قاموا بالاعتداء عليها بالضرب، أثناء غيابه عن المنزل، ووجوده داخل محل عمله في إحدى الشركات بأسوان.

وجاء في المحضر الذي يحمل رقم 8031 لسنة 2022 إداري مركز شرطة بسيون، أن المجني عليها، دينا أحمد استقبلت والدها ووالدتها وشقيقها، يوم الوفاة داخل شقتها السكنية، أثناء حضورهم للاطمئنان عليها.

الرأي القانوني

وقالت أسماء زيان، المحامية والخبيرة القانونية، إن المادة رقم 236 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات.