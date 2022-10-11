الأم تلحق بابنتها بعد 3 أسابيع.. وفاة ربة منزل في حريق منزلها بالغربية

لفظت وفاء حسني، ربة منزل، أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بحروق شديدة، بعد حجزها داخل مركز الحروق بزفتي، لمدة شهر، إثر اندلاع حريق داخل منزلها، بقرية بشبيش التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بسبب تسريب للغاز من البوتجاز؛ مما أدى إلى وفاة ابنتها، منذ 3 أسابيع، وإصابة 4 أشخاص آخرين من أفراد العائلة.

تشيع جثمان الضحية

وشيع العشرات من أهالي قرية بشبيش، بمركز المحلة الكبرى، الجثمان إلى مثواه الأخير بمسقط رأسها، بعد استخراج تصريح الدفن، وأداء صلاة الجنازة، عقب الانتهاء من صلاة الظهر، وسط حالة من البكاء والحزن الشديد، علي وجوه أفراد العائلة وأهالي القرية.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق، داخل أحد المنازل في قرية بشبيش التابعة لدائرة المركز، وإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة.

إطفاء الحريق ونقل المصابين

وهرعت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، وقوه أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وتبين إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الحروق بزفتي، ومستشفى المحلة العام.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن السبب في اندلاع الحريق حدوث تسريب للغاز من البو تجاز أثناء قيام ربة المنزل، بإعداد الطعام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.