ضبط طالب ابتدائي ضرب زميله وأصابه في الرأس بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة من أحد المستشفيات بوصول طالب بالمرحلة الابتدائية، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس من الخلف ادعاء تعدي آخرين عليه.

تفاصيل الواقعة

وبسؤال الطالب المصاب ووالدته «ربة منزل مقيمة بدائرة القسم» اتهما أحد زملائه بذات المدرسة، مقيم بدائرة القسم، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة، وإحداث إصابته المشار إليها، وباستدعاء المشكو في حقه حضر برفقته والده، وبسؤاله أقر بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.