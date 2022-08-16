«داليا» تطلب الخلع بسبب الضرب: «مش بيشتغل وحبسني 5 أيام»

كلمات يملؤها الألم حملتها دعوى خلع لزوجة عشرينية، وذلك بعد لجوئها لمحكمة الأسرة، إذ أنها تعرضت للعنف على يد زوجها، بحد قولها في صحيفة الدعوى، «عشت سنين في عذاب وقهر، بسبب قلة شغله وقلة الفلوس»، موضحة أنه يعيش على أموال عائلته التي كانت تعيش بسببهم في ذُل، واستمراره في التعدي عليها بالضرب عندما تطلب منه النزول للعمل، وعندما تعترض يضربها حتى تستنجد بالجيران، وفقًا لحديث «داليا».

الزوجة لجأت لمحكمة الأسرة

وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منه منذ 9 سنوات، بعد أن تعرفت عليه عن طريق الجيران وأقنعت عائلتها بأنه شاب مناسب لها ومستقر ماديًا، ومطيع لعائلته، وبالطبع بدأوا عائلتها يقنعوها بالزواج منه، ويعدوا لها صفاته ومميزاته التي تجعل أي فتاة ترغب في الزواج منه، ووافقت عليه بناءً على رغبتها، مضيفًا أنها لاحظت إهماله وتعاطيه للمخدرات، لكن عائلتها لم يهتموا وتمموا الخطبة.

وعن حياتها بعد الخطبة، استكملت حديثها قائلة: إنه لم يدفع جنيها واحدًا في التجهيزات أو الشبكة حتى، وحفل الخطبة تكفل به والدها، أما باقي الزيجة كانت من والده، ولم تقوَ على الاعتراض أمام عائلتها، وبعد الزواج كانوا يقفون في صفه حتى أنها كرهت العيش بجواره منذ بداية زواجهما، وكانوا يجبرونها على العيش معه، وبعد عام تأكدت أنه لم يكن له عمل من الأساس، فضلًا عن إنه مدمن على المخدرات.

حبسها 5 أيام

وبصوت تعلوه مرارة الخذلان، بررت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة قائلة: «من يوم اتجوزته مشتغلش يوم واحد وأهله بيشحتوه الفلوس والمصروف، وعايشة في ذُل معاه بسبب أهله، وبعد ما خلفت بقيت أطلب منه يدور على شغل، وكل ما أقوله يضربني علقة موت، لحد ما استنجد بالجيران يشلوني من تحت إيده»، وبعد المشاجرة الأخيرة حبسها بالمنزل لمدة 5 أيام دون طعام، فهربت بمساعدة الجيران، وقررت اللجوء لمحكمة الأسرة بالدقي وأقامت ضده دعوى خلع، حملت رقم 4002.