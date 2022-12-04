الحبس سنة لمأذون وأبنائه الـ3 لاتهامهم باحتجاز وترويع مواطنين واستعراض القوة

عاقبت محكمة جنايات المنيا، مأذونا شرعيا، وأبناءه الثلاثة، بالسجن لمدة سنة مع الشغل، لاتهامهم باستعراض القوة والعنف وحيازة سلاح ناري، وترويع واحتجاز 4 أشخاص بينهم 3 أشقاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد يوسف الفرارجى وعضوية المستشارين حسين على نسيره ومحمد فوزى الجابري وهيثم أبو جبل، بحضور محمد أبو العينين وكيل النيابة، وأمانة سر وائل عبد الحميد عبد المطلب.

الحبس سنة مع الشغل للمأذون وأبنائه

تضمن الحكم حضوريا معاقبة كل من محمد.ا.م، وأبنائه بشير.م.ا، عمر.م.ا، أبوزيد.م.ا، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وإلزامهم بدفع المصاريف الجنائية.

وكشفت تحقيقات نيابة مركز المنيا في الجناية رقم 16200 لسنة 2021 جنايات مركز المنيا، والمقيدة برقم 2293 لسنة 2021 كلى جنوب المنيا، والتي أحالها المستشار أبو الوفا عيسى المحامي العام الأول لنيابات جنوب لمحكمة جنايات المنيا، أن المتهمين جميعا قاموا في يوم 21 يوليو 2021 بسرقة الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه «حسام.م.ذ»، وسلسلة ذهبية مملوكة للمجني عليها دعاء.ف.م، بطريق الإكراه الواقع عليها بأن انهال الثالث عليها ضربا باستخدام عصا، فأحدث إصابتها وشل مقاومتها وبث الرعب في نفسيهما والاستيلاء على المسروقات حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

فرض السطوة والسيطرة وإطلاق أعيرة نارية

وذكر أمر الإحالة، أن المتهمين، استعرضوا القوة والعنف تجاه المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم لفرض السطوة والسيطرة عليهم بأن أطلق المتهم الرابع 3 طلقات نارية من سلاح ناري، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره مما ألقى الرعب في نفوسهم، وقد وقع بناءا على تلك الجريمة جنحة أخرى.

كما ذكر أمر الإحالة، أن المتهمين الثاني والثالث أحدثا عمدا إصابة المجني عليها «ثريا.م.ذ» بأن تعديا عليها بالضرب باستخدام أداتين، والقبض على المجني عليهم ثريا.م.ذ، حسام الدین.م.ذ، ودعاء.ف.م، لمدة 3 ساعات، وحجزهم بدون أمر من الحكام المختصين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وكان ذلك مصحوبا بتهديد المجنى عليه الثاني بالقتل وإنزال التعذيبات البدنية بهم جميعا.