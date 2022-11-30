الحكم على سائقين بالمشدد 10 و15 عاما في حادث أتوبيس المنيا

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، بالسجن المشدد 15 سنة، لسائق أتوبيس، والمشدد 10 سنوات، لسائق سيارة نقل، وقبول الدعاوى المدنية المقامة ضدهما وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة، وذلك لتعاطي الأول مواد مخدرة في أثناء قيادة الأتوبيس وتسببه في وفاة 24 شخصا وإصابة 28 آخرين وتعاطي المتهم الثاني مواد مخدرة.

حادث المنيا بالطريق الصحراوي بمركز ملوي

تضمن الحكم في القضية رقم 13892 لسنة 2022، معاقبة سائق أتوبيس الطريق الصحراوي بمركز ملوي جنوب المنيا، بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة سائق السيارة النقل بالسجن المشدد 10 سنوات، وقبول الدعاوى المدنية المقامة ضدهما وإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

اصطدام أتوبيس بمقطورة

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يوليو الماضي، حيث شهدت محافظة المنيا حادث اصطدام الأتوبيس رقم «872 ي ق د» تابع لإحدى الشركات بمقطورة رقم «9241 ي ره»، الملحقة بالسيارة رقم «2659 ي ع س» نقل ثقيل أثناء توقف السيارة النقل على جانب الطريق الصحراوي، بسبب تعطلها ما أسفر عن مصرع 23 شخصًا وإصابة 28 آخرين، وأثبتت التحريات تعاطي السائق لمواد مخدرة والتسبب في الحادث.

وأحال المحام العام الأول لنيابات جنوب محافظة المنيا، المتهمين «ع. ث. ض» 47 عامًا سائق الأتوبيس و«أ. ع. ح» 48 عامًا سائق السيارة النقل، إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة المتهم الأول لجواهر المخدرات «هيروين ، حشيش ، مورفين»، وكان ذلك بقصد التعاطي كما تسبب خطأً في وفاة عددا من المواطنين، وكان ذلك ناتجا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته لقانون المرور وقيامة بقيادة أتوبيس نقل ركاب واخطأ وانحرف يمينا بالأتوبيس عن مساره حال تخطيه إحدى السيارات من يمينها فاصطدم بالمقطورة المعطلة من الخلف محدثا بالمجني عليهم الإصابات المذكورة بالتقارير الطبية التي أودت بحياتهم.