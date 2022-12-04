انقطاع مياه الشرب عن مدينة وقرى المنيا غدا لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا انقطاع وحدوث ضعف في مياه الشرب بمدينة المنيا وقري مركز المنيا، غدا، من الساعة 4 عصرا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، لإجراء أعمال صيانة وتطهير محطة مياه الشرب بقرية بني أحمد الشرقية التي تغذي مدينة وقرى مركز المنيا.

تلقي الشكاوى على الخط الساخن

وناشدت شركة مياه الشرب في محافظة المنيا، أصحاب المخابز والمستشفيات العامة والأماكن والمصالح الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، والاتصال علي رقم الخط الساخن 125 في حال وجود شكاوي أو استفسارات.

إحلال وتجديد خط مياه الشرب الرئيسي

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، أعمال إحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب بشارع مضرب الأرز بحي غرب مدينة المنيا، وذلك استجابة لشكوى الأهالي لتكرار ضعف وانقطاع المياه عن المنطقة، حيث أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن ضعف المياه وانقطاعها في بعض الأوقات يرجع إلى أعمال الإحلال والتجديد والتي ستستغرق 15 يوما.

ووجه محافظ المنيا، الوحدة المحلية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال وتذليل كافة العقبات، واستكمال أعمال رصف الشارع عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد.