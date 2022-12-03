إصابة فتاة سقطت من الطابق الثالث إثر انهيار بلكونة بمدينة المنيا

أصيبت فتاة، اليوم السبت، إثر سقوطها من الطابق الثالث، بعد انهيار بلكونة بحي غرب مدينة المنيا، وتم نقلها للمستشفى العام لتلقي العلاج وحجزها بالعناية المركزة حيث دخلت في غيبوبة تامة.

انهيار بلكونة بحي غرب مدينة المنيا

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار بلكونة بمنزل حسين محمد بشارع حلمي البحري بغرب مدينة المنيا.

بانتقال رجال الأمن وسيارات هيئة الإسعاف والحماية المدنية تبين أن الحادث أسفر عن إصابة نسمة محمد 23 عاما، باشتباه ارتجاج وغيبوبة تامة وتم نقلها للمستشفى العام لتلقي العلاج.

البلكونة كائنة بمنزل قديم من 3 طوابق

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية أن المنزل مكون من 3 طوابق علي مساحة 56 متر مربع وهو قديم، وانهارت البلكونة فجأة، دون تضرر أو إصابة أحد من المارة، فيما أصيبت فتاة كانت تقف بالبلكونة وقت انهيارها.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لإتخاذ اللازم وعمل كردون وفحص حالة المنزل الإنشائية لاتخاذ التدابير لحماية سكانه.