إحالة أوراق سائق للمفتي بالفيوم.. قتل صديقه لسرقة التروسيكل الخاص به

قضت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة في الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء محمد عبد الوهاب، وأحمد ممدوح مرسي، بإحالة أوراق المتهم «حسين.خ.أ.خ»، في العقد الثاني من العمر، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وذلك لإدانته بقتل طفل بعدما استدرجه لمنزله، لسرقة التروسيكل الخاص به.

على جانب آخر، استقبلت أسرة الطفل المجني عليه القرار بالزغاريد، مؤكدين انتظارهم الحكم النهائي بإعدام المتهم، ليشعروا بعودة حق طفلهم الذي دفع حياته ثمنًا لشهامته.

استدرج طفلًا وقتله

تعود تفاصيل القضية رقم 1176 لسنة 2022 كلي الفيوم إلى مطلع شهر مايو المُنصرم، حينما أقدم المتهم على قتل الطفل محمد حماد محمد حامد، 15 سنة، بعدما استدرجه إلى منزل لتناول الإفطار، وسدد له عدة طعنات ليسرق التروسيكل الخاص به.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بالعثور على جثة طفل، 15 سنة، مكبل اليدين والقدمين، وجسده ممزق، وملقى في مجرى مائي بقرية الحريشي بنطاق مركز الفيوم، وتبينّ أنّ الطفل يدعى محمد حماد ومقيم قرية سنرو القبلية بنطاق مركز شرطة أبشواي، وأنّه مبلغ باختفائه، بعدما خرج للعمل سائق تروسيكل في الأسواق.

صديقه قتله لسرقته

وجرى تشكيل فريق بحث لضبط الجاني، وتبينّ أنّ حسين المتهم، صديق المجني عليه، وكان يعمل سائقا أيضًا، خطط لاستدراجه لمنزله وأصر عليه لتناول الإفطار معه في المنزل، وحينما وصل إلى منزله سدد له عدة طعنات، حتى خارت قواه وسقط جثة هامدة، وذلك لمروره بأزمة مالية إثر اقتراب زواجه.

وفور إنهاء جريمته، انتظر المتهم حتى أسدل الليل ستاره وأخذ جثة المجني عليه في التروسيكل، ثم ألقاه في مجرى مائي بنطاق القرية، وقام ببيع التروسيكل مقابل 4 آلاف جنيهًا.

القبض على المتهم

وتمكن فريق البحث، من حل لغز الجريمة، كما ألقوا القبض على الجاني الذي اعترف بارتكابه الجريمة، وقام بتمثيلها، وجرى عرضه على النيابة التي تولت إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، والتي أصدرت حكمها المتقدم.