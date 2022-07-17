جنايات الفيوم تحاكم 16 متهما بينهم 4 أشقاء بتهمة الاتجار في المخدرات

تواصل محكمة جنايات الفيوم المُنعقدة بالدائرة الثالثة برئاسة المستشار إيهاب جمال عبدالحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام «رئيساً»، ومحمد محمد علي الحلواني، وأمانة سر محمد عبد البصير، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، اليوم الأحد، محاكمة 16 متهماً بينهم 4 أشقاء، بتهمة تكوين تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة بنطاق مركز شرطة سنهور، تمهيداً لإصدار الحكم عليهم في حالة ثبوت إدانتهم بارتكاب جريمة الإتجار بالمخدرات، حيث تستمع المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات.

16 متهماً بينهم 4 أشقاء

وضمت قائمة المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة، 16 متهماً بينهم 4 أشقاء وهم: «إسلام.م.م.ج»، وشقيقه «إبراهيم.م.ص.ج»، و«عبدالرحمن.ح.م.م» وشهرته «علي»، و«محمد.ع.أ.س»، و«عبد الناصر.أ.س»، و«رمضان،ن.إ.ا» وشهرته «البرعصي»، و«حسين.أ.ح» وشهرته «الشلي»، و«أحمد.م.س.ح» وشهرته «زعتر»، و«حمادة.ر.ع.ع»، و«هاني.ص.ع»، والشقيق الثالث «خالد.م.م.ج»، و«هاني.ص.ع»، و«شعبان.م.ر.أ»، والشقيق الرابع «حسين.م.م جبر»، و«صلاح.ع.ز.ح» وشهرته «قلة»، و«محمد.ع.ع» «سعيد سوحة»، و«محمود.ف.ا.ع» وشهرته «حواكة»، و«مصطفى.ج.أ.س»، بينهم الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن محبوسين وباقي المتهمين هاربين.

مداهمة أكبر وكر مخدرات

تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 10347 جنايات مركز سنهور لسنة 2021، والمقيدة برقم 2593 كلي الفيوم، إلى مداهمة حملة أمنية مكبرة لأكبر وكر تجارة لتجارة المخدرات بمركز سنهور القبلية، ووقوع مطاردة وتبادل إطلاق نيران بين قوات الشرطة والمجرمين، مما أسفر عن مصرع 4 عناصر إجرامية من تجار الكيف، وضبط باقي أفراد التشكيل، وبحوزتهم 7 قطع أسلحة نارية، وثلاث بنادق آلية، وطبنجة، وبندقيتين خرطوش، وفرد محلي، و9 خزائن، وطلقات مختلفة الأعيرة، و8 دراجات نارية، و9 خزائن، و14 هاتف محمول.

كمية كبيرة من المواد المخدرة

كما جرى العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة أبرزها 35 كيلو بانجو، و10 كيلو من الاستروكس، وكميات أخرى من الحشيش، والشابو، والأقراص المخدرة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المخدرات بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والهواتف للاتصال بعملائهم، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والدراجات النارية لتسهيل تحركاتهم.

إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات

وبعرض المتهمين على النيابة التي حققت معهم، جرى إحالتهم لمحكمة الجنايات لإصدار الحكم عليهم، بعد محاكمتهم من خلال عدة جلسات تستمع خلالها للشهود، ودفاع المتهمين.