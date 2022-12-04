جمهور غزل المحلة يستقبل المحافظ بالهتاف لإقناعه المدرب بالعودة للفريق (صور)

تدخل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لإقناع نيكوديموس بابا فاسيلو، مدرب نادي غزل المحلة لكرة القدم، والذي كان ينوي الرحيل عن النادي، قبل المواجهة المرتقبة مع النادي الأهلي، في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، بسبب خلافات مع مجلس الإدارة.

محافظ الغربية يستقبل المدرب بمكتبه

واستقبل، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، نيكوديموس بابا فاسيلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بحضور النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية والدكتور محمد شيحة وباقي الجهاز الفني للفريق، وذلك في إطار مساعي المحافظة لعودة فاسيليو لتدريب الفريق.

وأكد أن المحافظة حريصة كل الحرص على تقديم كافة أوجه الرعايا والدعم للنادي العريق، وأن جلسة اليوم تأتي ضمن مساعي المحافظة لتقريب وجهات النظر والحفاظ على المكاسب التي حققها النادي في الدوري الممتاز، مطالبا اللاعبين ببذل المزيد من الجهد خلال المباريات القادمة، ومن جانبه أعرب بابا فاسيليو عن سعادته البالغة لاستقبال المحافظ، وتدخله لحل كافة الخلافات، مؤكدا أن حب جماهير المحلة هي السبب الرئيسي في عودته.

الجماهير تستقبل محافظ الغربية والمدير الفني بالهتاف

وعقب اللقاء توجه المحافظ وفاسيليو بصحبة النائب أحمد دياب، الدكتور أحمد شاكر رئيس الشركة والدكتور محمد شيحة لملعب غزل المحلة لأداء التمرين استعداد لمواجهة النادي الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، حيث أعرب الجماهير عن سعادتهم لعودة نيكوديموس بعد تدخل المحافظ، والهتاف للمدرب والمحافظ.

وكشفت مصادر داخل مجلس إدارة نادي غزل المحلة، أن مدرب فريق نادي غزل المحلة، قرر الرحيل وترك النادي قبل المواجهة المرتقبة مع نادي الأهلي يوم الأربعاء المقبل، في بطولة الدوري الممتاز.