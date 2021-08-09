انتهاء الفحص المالي لتقييم زيادة رأسمال نادي غزل المحلة خلال أيام

أعلنت وزارة قطاع الأعمال، أنه قدم في الأول من أغسطس الجاري، ملف متكامل لقطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار، يتضمن تقييم حقوق الانتفاع الخاصة باستاد غزل المحلة، وملحقاته وملاعب التدريب، والمعد بواسطة المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة من البنك المركزي المصري، وكذلك الأوراق الخاصة بسند ملكية شركة الغزل لهذه المنشآت، ليتولى قطاع الأداء الاقتصادي إجراء الفحص المالي، والتأكد من صحة التقييم.

يأتي هذا في إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير نادي غزل المحلة، وزيادة رأسمال شركة الغزل لكرة القدم بحوالي 200 مليون جنيه، تشمل حصة عينية بقيمة حق الانتفاع لمدة 20 عاما لاستاد كرة القدم وملحقاته وملاعب التدريب، بالإضافة إلى طرح عام وخاص من خلال بورصة الأوراق المالية.

وشكل قطاع الأداء الاقتصادي لجنة لأعمال الفحص المالي، بغرض تقييم الحصة العينية للمساهمة في زيادة رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم، والتأكد من صحة التقييم ومعاينة الموقع، وذلك بعد 48 ساعة فقط من تقديم الأوراق للقطاع؛ إذ من المتوقع أن تنتهي من عملها خلال مدة أسبوع واحد.

وفي هذا الإطار، تتوجه وزارة قطاع الأعمال العام بالشكر لهيئة الاستثمار، على سرعة تشكيل لجنة الفحص المالي لتقييم الحصة العينية ومعاينة الموقع.

يشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة برايم كابيتال للترويج وتغطية الاكتتاب، لتؤدي دور المستشار المالي الحصري ومدير الاكتتاب، لطرح جزء من زيادة رأسمال شركة غزل المحلة لكرة القدم ببورصة الأوراق المالية.