مدير نادي غزل المحلة: حققنا حلم المحلاوية بالبقاء في الدوري العام

أكد خالد عيد، المدير الفني للنادي غزل المحلة، في تصريحات صحفية، أنه حقق المعادلة الصعبة بضمان البقاء في الدوري العام عقب تحقيق العلامة الكاملة في النقاط الثلاثينية، مضيفا بقوله: «حلم فريق غزل المحلة تحقيق الفرحة دائما للجماهير المحلاوية ودائما سنعمل من أجل عودة الزمن الجميل للفريق الغزل زعيما للفلاحين في كرة القدم».

المدير الفني: سنعمل من أجل عودة الزمن الجميل للفريق الغزل زعيما للفلاحين

وأضاف «عيد» بقوله «بشكر زملائي في الجهاز الفني واللاعبين بجد تعبوا معايا وبشكر أعضاء مجلس إدارة نادي الغزل»، معبرا عن سعادته البالغة حول أمنيات تحقق حلم تطوير لكل مرافق وخدمات نادي غزل المحلة وفق دراسات وضعها وزير قطاع الأعمال ورئيس القابضة من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية بشكل متكامل خلال الأشهر المقبلة.

خطوات لوزارة قطاع الأعمال للتطوير مرافق وملاعب نادي غزل المحلة

وكشف «عيد» المدير الفني لزعيم الفلاحين أن نهايه تعاقده مع مجلس إدارة النادي سينتهي مع الموسم الجاري، مشيرا إلى أنه تلقى عددا من العروض لتدريب عدد من الأندية الشعبية والخاصة تزامنا مع بداية الموسم الجديد في حال إذا لم يتم تجديد التعاقد معه لوضع أبيات الاستعدادات الكاملة للموسم الكروي الجديد .

عروض تعاقد لـ«عيد» مع أندية في الدوري العام

في المقابل أبدى طه السيد، مساعد المدير الفني والإداري للنادي غزل المحلة، سعادته البالغة لردود الفعل الجماهير المحلاوية ومؤازرتها للفريقها مؤكدا بقوله «الفريق خلال الموسم الكروي الحالي تحمل العديد من الصعاب رغم توافر الإمكانيات المتوسطة وكان الدافع الرئيسي لدى كل اللاعبين تحقيق حلم البقاء وتطوير أدائهم في الملعب رغبة في تحسين كل النتائج».

طه السيد: الفريق خلال الموسم الكروي الحالي تحمل العديد من الصعاب

واختتم «السيد» أن مجلس إدارة النادي بشكل جدي عقد صفقات جديده لدعم الخط الأول للفريق استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أنه مع ضمان البقاء في الدوري العام هناك بعض الصفقات مميزة سيتم التعاقد خلالها مع لاعبين متميزين لرفع اسم النادي وسط أندية الموسم الجديد 2021م -2022م.