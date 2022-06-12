ماذا يعني طرح نادي غزل المحلة في البورصة واستفادة المواطنين منه؟

شهد اليوم الأحد 12 يونيو 2022 فتح باب الاكتتاب العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم ، أول شركة كرة قدم تطرح في البورصة المصرية، لتكون مدة الاكتتاب اعتبارا من اليوم 12 يونيو 2022 وحتى الأول من يوليو 2022، حيث تتولى شركة برايم كابيتال ترويج وتغطية الاكتتابات مدير الطرح.

الاستثمار الرياضي أصبح صناعة عالمية

يقول محمود عطا، خبير أسواق المال، إن طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم هو بمثابة طرح أول نادٍ رياضي في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الاستثمار الرياضي أصبح صناعة عالمية تجذب أموال رجال الأعمال والأثرياء العرب لتصل القيمة المالية لهذه الصناعة قرابة 500 مليار دولار كما أن هذه الصناعة تجذب فئة كبيرة من المستثمرين الشباب سواء المحبون لرياضة كرة القدم أو المنتمون لهذه الأندية.

إنشاء شركة غزل المحلة لكرة القدم

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه التجربة حدثت من قبل بالنسبة لنادي يوفينتوس الإيطالي ونادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي ولاقت نجاحا كبيرا، وبالنسبة للحكومة المصرية فقد وضعت نصًا في الدستور لقانون الرياضة الجديد وهي المادة 71 التي تتيح للأندية الرياضية أن تتحول لشركات مساهمة، وهو ما فتح الطريق أمام نادي غزل المحلة عن طريق إنشاء شركة غزل المحلة لكرة القدم وطرحها بالبورصة المصرية عن طريق زيادة رأسمالها من 102 مليون جنيه للوصول إلى 200 مليون جنيه عن طريق طرح 98 مليون سهم للاكتتاب العام.

مشاركة الأفراد في الاكتتاب

وأشار خبير أسواق المال إلى أنه بالنسبة للمواطنين ومشاركتهم في اكتتاب نادي غزل المحلة فلا بد من التوجه لشركات الوساطة للأوراق المالية لاستخراج كود موحد وفتح تعاقد مع شركة الوساطة ثم إيداع الأموال وعمل طلب شراء عن طريق شركة الوساطة للأوراق المالية.

ثم يتم طلب الأسهم في إطار الكميات المحددة في نشرة الاكتتاب وهي أقصى كمية 98000 سهم وأدني كمية للطلب 1000 سهم بسعر 1.02 جنيه وفقاً لنشرة الطرح ثم بعد ذالك يتم تخصيص الكمية بناء على طلبات الاكتتاب والقسمة على الكمية المطروحة ثم بعد عملية التخصيص بعدة أيام يتم طرح السهم على شاشة التداول.

التجربة الأولى من نوعها بالشرق الأوسط

ويتوقع عطا أن يلاقي هذا الطرح نجاحا ملحوظا، نظراً لطبيعة الاستثمار المختلفة وإضافة قطاع جديد بالبورصة المصرية وخصوصاً وهي التجربة الأولى من نوعها بالشرق الأوسط.

فتح الطريق أمام أندية أخرى لتكرار نفس التجربة

وتابع عطا، «هذه التجربة قد تفتح الطريق أمام أندية أخرى لتكرار نفس التجربة حتى تقوم الأندية الرياضية بتوفير إيرادات ذاتية تمكنها من إدارة نشاط كرة القدم بشكل استثماري».

الشركة الأولى من نوعها في نشاط كرة القدم

ويمثل الاستثمار في اكتتاب شركة غزل المحلة لكرة القدم فرصة جيدة لكونها الشركة الأولى من نوعها في نشاط كرة القدم التي تطرح في البورصة المصرية، وسيتم قيد الأسهم بعد إتمام الاكتتاب العام في الأسهم المطروحة.

رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم

ويتكون رأس مال شركة غزل المحلة لكرة القدم من حصة عينية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بحوالي 65 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع بالاسم والاستاد لمدة 20 سنة، وتم زيادة رأس المال بـ 37 مليون جنيه من مستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية في اكتتاب خاص ليصبح رأس المال المدفوع 102 مليون جنيه قبل طرح الزيادة بمبلغ 98 مليون جنيه للاكتتاب العام.