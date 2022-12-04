«المنتدى العربي الأوروبي» لقناة الحياة: المنظمات الحقوقية تصمت أمام انتهاكات حقوق الإنسان في الغرب

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إنه بعد تفجيرات 2015 طبقت فرنسا حالة الطوارئ ونفذت اعتقالات بالجملة وراقبت الهواتف، أي أن الأمر عندما يتعلق بأمن هذه الدول تكون هناك نسخة حقوق مختلفة عما تتحدث به الدول الأوروبية عن دول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «في المقابل نجد صمتا غريبا وغير مبرر من دوائر صنع القرار في المنظمات الحقوقية، إذ لا تصدر أي تقارير تدين هذه الممارسات، ولا يدين البرلمان الأوروبي هذه الممارسات أيضا لأنه يعتبر أن الممارسات الأمنية في الدول الغربية في صلب حماية أمنها القومي».