عمرو دوريش لـ نشأت الديهي: حقوق الإنسان تستخدم كورقة سياسية للضغط على الدولة

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك أنظمة كانت تعادي مصر، انحنت الآن في جميع الملفات للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تسير في اتجاه تحقيق متطلبات الشعب المصري، وعلينا التقليل من جلد الذات، وعدم الاستماع إلى الشائعات والأكاذيب.

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن ملف حقوق الإنسان، يستخدم كورقة سياسية للضغط على الدولة المصرية، وعلينا أن نتعامل في هذا الملف بشكل ندي مع الدول التي تفتح هذا الملف مع الدولة، مشيرًا إلى أن المجتمع والشعب المصري، أثبت آخر 10 سنوات أنه مجتمع صلب وقوي.

ولفت إلى أن أحد أوراق الضغط على الدولة المصرية، هم من ينبحون في الخارج، من خلال وسائل إعلامية ممولة من بعض الدول، وهذه الوسائل لن تصمت طالما الدولة تتطور، مشددًا على ضرورة إعادة بناء جامعة الدولة العربية، لأن هذا الأمر، إذا لم يحدث ستظل الدول العربية في صراع لا متناهي.