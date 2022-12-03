«حياة كريمة» لقناة الحياة: المبادرة ترجمة حقيقية لمفاهيم حقوق الإنسان

قال الدكتور أحمد شعيب منسق عام المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الجيزة، إن المبادرة ترجمة حقيقية لكل مفاهيم حقوق الإنسان، مشددًا على أنها تلاحم بين كل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن المصري.

وأضاف شعيب، خلال تصريحات مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «نجني أولى ثمار حياة كريمة في محافظة الجيزة بالمرحلة الأولى، وذلك في مركز الصف، وتحديدا في مركز شباب الفهميين إحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة».

وتابع أنّ مركز شباب الفهميين هو واحد من 28 مركز في مركز الصف تمّ تطويره وإعادة تأهيله، إذ تتم فيه أنشطة مختلفة وجرى تسليمه لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أنّ الشباب يمارسون ويزاولون الأنشطة الرياضية التي لم تكن موجودة من قبل، حيث جرى إمدادها بالفرش الجديد والمستلزمات.