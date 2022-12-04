رئيس المنتدى العربي الأوروبي لقناة الحياة: الغرب يفتقر إلى المصداقية في حقوق الإنسان

قال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن الغرب يتفقر إلى المصداقية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان، فعندما يتعلق الأمر بأمن وسلامة هذه الدول، يختلف الوضع تماما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، أن انجلترا تدين الدولة المصرية وترفض قانون التظاهر، لكن عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي يُسمح لقوات الشرطة البريطانية باستخدام العنف لقمع المتظاهرين، رغم أن العالم يحتفل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ما يعبر عن ازدواجية واضحة.