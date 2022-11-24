«الشعب الجمهوري»: قرارات العفو الرئاسي تبث الطمأنينة في المجتمع

ثمن اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب قرارات العفو الرئاسي التي صدرت بحق المحبوسين احتياطيا، وقال إنّ جميع قرارات العفو الرئاسية تبث الطمأنينة بالمجتمع المصري.

الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري

وأوضح اللواء محمد صلاح أبوهميلة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ جميع القرارات العفو الرئاسية التي صدرت خلال الفترة الماضية، تدعم الحوار الوطني الجاري تنفيذه بمشاركة كافة القوى السياسية والأحزاب وتؤكد أنّ الدولة المصرية تضع ملف حقوق الإنسان أمام نصب أعينها.

التواصل مع المفرج عنهم

وأثنى الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري على ضرورة التواصل مع المفرج عنهم بقرارت رئاسية وتلبية احتباجاتهم المعيشية، ووضع أطر شاملة لإزالة كل العقبات الحياتية التي تواجههم عقب خروجهم من السجن، في إطار دمجهم للمجتمع من جديد وقطع الطريق على الجماعات المتطرفة لستقطابهم فكريا ووجدانيا.

قرارات العفو الرئاسي

ودعا الأمين العام للشعب الجمهوري الصادر بحقهم قرارات رئاسية إلى التفاعل مع كافة القضايا التي تهم المجتمع والمشاركة بأرائهم بشكل سلمي وإعتبار قرار العفو فرصة لتحقيق مطالبهم كافة، لطالما كانت مشروعة وتخدم المجتمع، وذلك في إطار توحيد صف نحو الجمهورية الجديدة الجاري تشييدها بسواعد أبنائها.