«الشعب الجمهوري» عن نجاح قمة المناخ: مصر استعادت مكانتها بين دول العالم

هنأ اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بنجاح المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية COP27 والذي انعقد في شرم الشيخ.

وقال أبوهميلة، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن نجاح الدولة المصرية في تنظيم المؤتمر يؤكد على قدرتها في احتواء العالم وحل مشاكله لا سيما التغيرات المناخية التي أصبحت خطرا كبيرا على حياة البشر

مؤتمر المناخ

وأضاف الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري في حديثه عن قمة المناخ، قائلا إن نجاح الحكومة في تنظيم القمة على أرض مدينة شرم االشيخ بمحافظة جنوب سيناء رسالة للعالم بأن الدول نجحت في القضاء على الإرهاب واقتلاعه من جذوره وأن مصر بلد الأمن والأمان.

مكتسبات مصر من قمة المناخ

وبسؤاله عن المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية من تنظيم قمة المناخ على أراضيها قال إنه لا شك بأن الدولة المصرية استطاعت أن تعزز علاقتها الخارجية مع مختلف دول العالم خلال اجتماع القمة وأثنى على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف الأزمة الروسية الأوكرانية التي حازت بترحيب إقليمي ودولي، ما يؤكد أن مصر استعادت مكانتها المستحقة بين دول العالم.