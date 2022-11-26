«الشعب الجمهوري» يفتتح شوادر مواد غذائية بمحافظة الجيزة

واصل حزب الشعب الجمهوري بالجيزة جهوده لتنفيذ قرارات القيادة السياسية ودعم مؤسسات الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم في مختلف المجالات، وذلك تطبيقا لتوجيهات اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والعميد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية بحزب الشعب الجمهوري.

وبناء على تكليف من المستشار أحمد حبيب، أمين محافظة الجيزة، افتتح جمال الشريف، الأمين المساعد لشؤون التنظيم، وأحمد سامي الأمين المساعد لشؤون العمل الجماهيري، شادر للسلع الغذائية أقامته أمانة حزب ألشعب الجمهوري بمركز ومدينة أبو النمرس برعاية ناصر زعفان مساعد أمين مركز ومدينة أبو النمرس.

الشادر ضم عددا من السلع الغذائية شملت الأرز والسكر والدقيق والزيت والمكرونة، وشهد إقبالا كبيرا من الأهالي بمركز الجيزة ومدينة أبو النمرس على الكميات المعروضة والتي تجاوزت الثمانية أطنان من جميع الأصناف بأسعار مخفضة حاملة شعار معا «ضد الغلاء» ورفع المعاناة عن المواطنين.