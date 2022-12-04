منشآت خدمية وترفيهية وبحيرات صناعية.. «محور المحمودية.. الحياة لونها أخضر»

يعد «محور المحمودية الجديد» المشروع الأضخم فى الإسكندرية، كونه يربط شرقها وغربها بشكل سريع، بل وأصبح همزة الوصل التى تربطها بالمحافظات المجاورة، لذا يشكل نقلة نوعية فى مستقبل عروس البحر الأبيض، وشريانها المرورى الذى يمر بعدة مناطق تنموية بطول 22.1 كم، ويتكون المحور من 6 إلى 8 حارات مرورية لكل اتجاه، مع تخصيص حارة لوسائل لنقل العام الكهربائية، ويخدم المشروع 4 أحياء «المنتزه أول، شرق، وسط، غرب»، بتكلفة 5.5 مليار جنيه.

16 محطة للأوتوبيس الكهربائى

يتخلل المشروع 25 محوراً عرضياً لربط محور المحمودية بالأحياء الداخلية، لتسهيل حركة المواطنين من داخل إلى خارج الإسكندرية بسهولة ويسر، مع تخصيص سيارات الأوتوبيس الكهربائى للعمل على المحور لخدمة نحو 16 محطة بطول المحور للاهتمام بحركة النقل العام للمواطنين دون الاقتصار على الاهتمام بأصحاب السيارات الخاصة فقط.

ووصف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، محور المحمودية بأنه مختلف عن محاور القاهرة، حيث أصبح طريقاً ثالثاً يضاف إلى طريق الكورنيش وشارع أبوقير، وأوضح المحافظ لـ«الوطن» أن المحور يربط غرب المدينة بشرقها ويضع رواده فى وسط المدينة خلال 10 دقائق فقط، لافتاً إلى أنه يوجد به 3300 عمود إنارة، بالإضافة إلى 7 كبارى مخصصة للسيارات و25 كوبرى مشاة، وكل هذا جرى إنشاؤه فى عامين ونصف.

محور للتنزه المجانى

المحور لم يكن مجرد طريق فقط، بل تحول إلى مجموعة متنزهات لأنه يستهدف الحفاظ على جانب من الترعة فى منطقة العوايد، حيث أصبحت متنزهاً مجانياً للمواطنين يوازى التنزه على كورنيش بحر الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من الكافيهات والمولات التجارية الجديدة، وهو ما يؤكده محافظ الإسكندرية، مضيفاً أنه تضمن الاهتمام بالبُعد البيئى، حيث تمت زراعة 17 ألف متر من النجيل بالأحواض والجزر الوسطى لزيادة المسطحات الخضراء على طول محور المحمودية بصفته طريقاً رئيسياً ومحورياً يخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية بالمحافظة، وتصميم المحور اهتم بكل شىء حتى الطابع الجمالى حيث أنشئت 3 بحيرات صناعية بإجمالى مسطح مائى 17 ألف متر مسطح، وتضم مساحات تجارية حول البحيرتين الثانية والثالثة بإجمالى عدد 99 محلاً تجارياً بمساحة 4400 متر مسطح، وممرات مشاة علوية وسفلية للتنزه.

وعلاوة على ذلك تم إنشاء 14 نقطة تنموية بإجمالى مساحة 72 ألف متر مسطح ضمن الأراضى المكتسبة من أعمال التغطية للمحور لخدمة الأهالى، والتى بدورها شملت دور عبادة وساحات شعبية وحمامات سباحة وملاعب ونقاطاً أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومدارس تعليم أساسى ومحطات وقود، لذا فقد أصبح محور المحمودية شريان حياة الإسكندرية فى كافة الأمور الحياتية.