إنشاء بحيرات صناعية وحواجز لتخزين مياه السيول بطور سيناء (صور)

تفقد المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، مراحل تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول الجاري تنفيذها بمدن الطور ورأس سدر.

وتفقد مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أعمال إنشاء بحيرة وحاجز بوادي إملاحة بمدينة الطور.

وقال عبد الرحمن، إنه جرى الانتهاء من أعمال حفر البحيرة، وأعمال تكوين ودمك الحاجز الترابي، وجارِ تسوية الحاجز والبحيرة على المناسيب التصميمية المتفق عليها، موضحًا أن الطول المتوسط للبحيرة يتعدى 650 مترًا ويبلغ عرضها 469 مترًا، بينما بلغ الارتفاع المتوسط للحفر 7.2 متر.

إنشاء بحيرة وحاجز بوادي الأعوج

وأشار مدير إدارة المياه الجوفية، إلى أنه جارِ إنشاء بحيرة وحاجز بوادي الأعوج، وهي إحدى البحيرات الخمسة الجاري تنفيذها، ضمن مشروع المرحلة الثانية لحماية مدينة الطور من أخطار السيول.

وأضاف عبد الرحمن، أنه جاري العمل في أعمال مباني الدبش في الحاجز الترابي للبحيرة، لافتًا إلى أن مراحل التنفيذ تسير طبقا للبرنامج الزمني المتفق عليه، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تفقد مدير إدارة المياه الجوفية، المواقع الجاري تنفيذها بوادي غرندل، ضمن أعمال المرحلة الثانية لحماية مدينة رأس سدر من أخطار السيول، مؤكدًا أنه جارِ استكمال أعمال مباني الدبش بالسد.

وقال عبد الرحمن، إنه جاري حفر 5 بحيرات بالحواجز الترابية، وثلاث سدود إعاقة بوادي غرندل، طبقا للمواصفات المتفق عليها، كما يتم العمل بمشروع إقامة سد وبحيرة بوادي وردان التابع لقرية أبو صويرة، بهدف حماية قرية أبوصويرة والأودية التابعة لها من أخطار السيول.

وأكد مدير إدارة المياه الجوفية، أن السد بطول 1800 متر، وارتفاع 10 أمتار، بهدف حجز مياه السيول وتحويلها نحو البحيرة، والبحيرة بعرض 350 مترًا، وبطول ألف متر، وعمق 6 أمتار.