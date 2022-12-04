صحيفة أمريكية: قرار خفض تمويل وزارة الدفاع يقلق قيادات في البنتاجون

قدم مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، قائمة تضم عواقب «رهيبة» إذا ما أجبر الجيش الأمريكي على العمل بموجب فاتورة تمويل مؤقتة لمدة عام واحد، وذلك لأول مرة في التاريخ، بحسب صحيفة «بوليتيكو».

تعكس تلك التحذيرات، بجانب خطاب أرسله وزير الدفاع لويد أوستن إلى الكونجرس، قلقا متزايدا من قبل القيادات في البنتاجون إذ يواجه قادة الكونجرس احتمالية فقدان المواعيد النهائية الحاسمة لتمويل الحكومة حتى العام المقبل.

خفض تمويل وزارة الدفاع

ويخشى مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية أن القرار المستمر لمدة يعمل على خفض تمويل وزارة الدفاع بمقدار 29 مليار دولار، وفقا لوثائق حصلت عليها صحيفة «بوليتيكو».

أهم ما جاء في قائمة العواقب التي ستتبع اعتماد قرار خفض التمويل:

- سيتم وقف شراء قاذفات القنابل الشبحية الجديدة «بي-21» تماما، كما كان من المقرر أن ينتقل البنتاجون من مرحلة البحث والتطوير إلى الشراء.

- كما سيتوقف لمدة عام أو اثنين بناء المنشآت التي تدعم القاذفة الجديدة، بما في ذلك مرافق الدعم والصيانة في مركز التشغيل الرئيسي.

غواصة الصواريخ البالستية الجديدة

- وفي الوقت نفسه، فإن التخفيضات التمويلية للمشتريات المسبقة لغواصة الصواريخ البالستية الجديدة من فئة كولومبيا ستؤخر بناء ثلاثة قطع مخططة، ما يجبر البحرية على تفويت الموعد النهائي لبدء العمليات في السنة المالية 2031.

- كما يقلق كبار المسؤولين في وزارة الدفاع احتمالية توقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا لمدة عام كامل، التي تأتي من الميزانية الأساسية للوزارة، بما في ذلك استبدال الذخائر التي تم إنفاقها في القتال.

- إذا لم يتمكن المشرعون من الحصول على صفقة بشأن مشروع قانون تمويل، فسوف تنفد أموال وزارة الدفاع في كييف بالربيع.