«الدفاع» الأمريكية تعرب عن قلقها من الوضع في سوريا والعراق

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن الأحداث التي يشهدها العراق، وشمال سوريا، وتركيا، تهدد مهمة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.

تهديد للأمريكيين في سوريا

وتابعت الوزارة في بيان لها نقلته قناة العربية السعودية، في خبر عاجل: «الضربات الجوية الأخيرة في سوريا، تمثل تهديدا مباشرا لسلامة الأفراد الأمريكيين، وإننا نشعر بقلق بالغ إزاء الأحداث في العراق وشمال سوريا وتركيا».