كيف تنفذ طفلك بعد شرب الكلور أو البنزين؟.. أخصائية سموم تجيب

كثيرا ما يقع الآباء والأمهات، في حيرة شديدة، عند تناول ابنائهم مادة سامة وخطيرة، وخاصة في ظل وجود منتجات تنظيف أومواد بترولية لا غنى عنها في أي منزل مثل الكلور والبنزين والسولار وأحيانًا حمض الكبريتيك المعروف باسم «مياه النار».

وتتواجد هذه المواد بكثرة داخل القري مقارنة بالمدن، وعند تناول أحد الأبناء الصغار هذه الأشياء، تقوم الأسرة بأفعال خاطئة تزيد من حجم الضرر الواقع على الطفل، لذا يستعرض «الوطن» في السطور القادمة الطرق الطبية الصحيحة للتعامل مع حالات تسمم الأطفال جراء تناول تلك المواد.

التعامل مع الحالات المصابة

الدكتوره أميرة أمام، أخصائي سموم إكلينيكية في مركز سموم المنصورة، قالت لـ«الوطن» إنه في حال تناول أي مواد سامة يجب منع الطفل أو الحالة المصابة من القيء، وعدم إعطائه مياه بملح، لأن هذا التصرف خاطئ، وهذا النوع من الحالات ليس له غسيل معدة، وللأسف الأسرة في بعض الأوقات تجبر المريض على هذا التصرف «احنا بدل ما نخففها بنكوى الزور مرتين».

التعامل مع «المواد الكاوية»

وأضافت أنّ الحالات التي تناولت مواد كاوية مثل الكلور أو الفلاش أو مياه النار، يفُضل إعطاء المصاب ربع كوب مياه أو لبن فقط، وعدم الزيادة عن ذلك، بجانب إعطائه علاج للمعدة مع دواء أخر للالتهابات، والجرعة بيتم تحديدها على حسب السن والوزن، وعند حدوث قيئ دم أو براز دم، لابد أن نتوجه مباشرة إلى طبيب جهاز هضمى.

حالات المواد المتطايرة

وتابعت أن الحالات التي تناولت مواد متطايرة مثل البنزين أو السولار أو التنر، فالتعامل معاها يكون عن طريق عمل أشعة على الصدر، والتوجه فورًا إلى أقرب مركز سموم، وتكرار الأشعة على الصدر بعد 24 ساعة، وهذه الخطوة مهمه جدًا، وإعطاء المريض نفس العلاج السابق، مع مراعاة تحديد الجرعة علي حسب السن، والوزن، مشددة عهلى عدم إجبار المريض على القيء، «ولو رجعت للأسف بتعمل حاجة اسمها chemical pneumonitis شبيه بالالتهاب الرئوي».

ضرورة اللجوء لطبيب

واستشهدت أخصائي السموم بحالة لطفل أجبره أهله على القيء «اتذكر حالة لطفل تناول مادة السولار، الأهل حضروا إلى مركز السموم وهم مقتنعين بعمل غسيل معدة وأن الترجيع مفيد، فقبل حضورهم قاموا بإعطاء الطفل مياه بملح و ختموا بلتر لبن و طبعا كانت النتيجة حدوث ترجيع لمدة 4 مرات، ولما وصل كان فيه حالة اختناق، وعملنا أشعة على صدره وكان في حالة حرجة، وحجزه فترة طويله بسبب دخوله فى التهاب رئوي، بسبب عدم التصرف الصحيح».

ووجهت الإمام نصيحة لكل الأمهات والاباء بالمحافظة دائما علي هذه المواد بعيدة تماماً عن أيدي الأطفال، وأخذ المشورة في هذا الحالات من طبيب متخصص، منعا لحدوث مضاعفات.