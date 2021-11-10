«لو حد أغمى عليه أو اتصاب قدامك».. كيفية عمل إسعافات أولية له

قد يتعرض الكثيرون منا لموقف مفاجئ بإصابة أحد أمامه وسقوطه أو فقده للوعي، ولا يعلم كيف يتصرف حينها، لذا فإن الإسعافات الأولية يجب أن يتعلمها الجميع لمواجهة الحالات الطارئة، فهي مهارات يجب أن يكتسبها الجميع، للاستفادة منها ومساعدة من حوله عند التعامل الحالات التي تحتاج إلى تصرف عاجلٍ وسريعٍ حتى يتم نقل المصاب إلى المستشفى أو الاكتفاء بالإسعافات الأولية وإفاقته والاطمئنان عليه حتى يكون بخير والمساعدة في إنقاذ حياته.

ويمكن معرفة كيفية إجراء الإسعافات الأولية للإصابات البسيطة الطارئة وحالات الإغماء والكسور والنزيف وضيق التنفس والسكتة القلبية والإنعاش الرئوي والكثير من الحوادث الطارئة مثل عضة كلب، وهو ما نرصد تفاصيله في السطور التالية وفقا لما نشره موقع «doctor-ndtv» المهتم بمجال الصحة.

ما هي الإسعافات الأولية الواجب تقديمها في حالات الإغماء؟

يجب العمل على وضع الشخص الذي فقد وعيه في وضعية الاستلقاء لمدة 10 إلى 15 دقيقة مع رفع قدميه حتى يعود الدم إلى الدماغ.

ما هي الاسعافات الأولية الواجب تقديمها في حالات الإصابة؟

أمسك المنطقة المصابة وقم بلف ضمادة حول المنطقة المصابة جيدا أو على جزء من الجسم لتغطي الجرح كاملا.

ثم قم بربط الضمادة بشريط لاصق للبقاء في مكانها، ولكن ليس بإحكام لأن ذلك من شأنه أن يقلل تدفق الدم.

ومن أجل التحقق من الدورة الدموية في أحد الأطراف الضمنية، قم بقرص أحد أظافر الشخص حتى يستنزف اللون من الظفر، وإذا لاحظت أن اللون لن يتم إرجاعه كما هو خلال ثانيتين من تركه، فإن الضمادة ضيقة للغاية وتحتاج إلى ضبط.

ما هي الإسعافات الأولية الواجب تقديمها في حالات إنعاش القلب الرئوي؟

ضع يديك على مركز الصدر، بيد واحدة فوق الأخرى، ثم اضغط على الصدر لأسفل مباشرة بشكل متكرر.

ويجب مراعاة أخذ راحة بين كل دقيقة والأخرى للتأكد من عودة القلب للعمل وإنعاش المريض للعودة إلى الحياة.