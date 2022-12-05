تزامنا مع المونديال.. إقبال السياح على الـ«فري ستايل» بشواطئ الغردقة «صور»

شهدت شواطئ الغردقة إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب على الـ«فري ستايل» وذلك تزامنا مع وصول بطل مصر للفري ستايل محمد جمال لمدينة الغردقة لعمل فقرات استعراضية لتنشيط السياحة تزامنا مع مبارايات كأس العالم والتي يتابعها آلاف السائحين على الشواطئ عبر شاشات ضخمة تم تجهيزها خصيصاً لمتابعة المونديال.

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الفري ستايل يجذب السائحين بالغردقة

جذب محمد جمال البطل العالمي وبطل مصر الفريستايل آلاف السائحين على شواطئ الغردقة بعدد من الفقرات بالكرة أثناء ممارسة الفري ستايل، وتنوعت الفقرات التي يؤديها اللاعب على الشواطىء بالكرة بمشاركة السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية وبالبراشوت الطائر أعلى الشواطئ مشهد جذب إعجاب وتشجيع السائحين وسط تصفيق من الجميع الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها عبر السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة. .

ترويج السياحة على شواطئ الغردقة

وقال محمد عيد خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إن فنادق ومنتجعات سياحية بالغردقة استضافت Gameyfreestyle بطل مصر للفريستايل فوتبول2022 والفائز بأفضل صانع محتوى رياض في الشرق الأوسط بهدف تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة والترويج السياحي تزامنا مع بدء مباريات دور ثمن النهائي ببطولة كأس العالم في نسختها الحالية قطر ويتابعها آلاف السائحين من جميع الجنسيات من جميع دول العالم على شواطئ الغردقة.

وأكد عيد في تصريحات لـ «الوطن» أن لعبة الفريستايل لاقت قبولا وإعجاب السائحين وجذبت الآلاف من السائحين الذين عبرو عن إعجابهم الشديد بالفقرات الاستعراضية للفريستايل فوتبول للبطل الذي يمارس مهارات التنطيط بكرة القدم.