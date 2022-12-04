بلطجي يطعن صاحب محل أدوات صحية في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

شهدت منطقة علي أغا التابعة لمدينة طنطا بمحافظة الغربية، اعتداء شخص على صاحب محل أدوات صحية «سباكة» وإصابته بطعنة في الرقبة، مستخدما سلاحا أبيض سكين، وتم النقل المصاب إلى مستشفى المنشاوي العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بنشوب مشاجرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين بلطجي، وصاحب محل أدوات صحية أسفرت عن إصابة الأخير بطعنه في الرقبة.

طعنة في الرقبة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة صاحب محل أدوات صحية «سباكة»، كائن بشارع ثروت بمنطقة علي أغا، بمدينة طنطا، بطعنة في الرقبة إثر مشاجرة نشبت بينه وبين بلطجي، بسبب خلافات سابقة بينهما.

وتم نقل المصاب في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة.

الرأي القانوني

وقال محمد طارق العريان المحامي والخبير القانوني إن المادة رقم 240 من قانون العقوبات، نصت على أن العقوبة تكون من 3 حتى 5 سنوات لكل من أحدث بغيره جرحا أو ضرب أو قطعا أو انفصال عضو، فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو عاهة مستديمة.