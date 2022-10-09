«الداخلية» تضبط «بلطجي» بتهمة الاعتداء على زوجته في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، بشأن استغاثة إحدى السيدات من بلطجي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تحديد هوية المتضررة

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، تم تحديد هوية المتضررة، واتضح أنّها مقيمة في محافظة الجيزة.

ضبط المتهم

وباستدعائها وسؤالها، قررت بتضررها من زوجها، له معلومات جنائية، لتعديه عليها بالسب والضرب دون إصابات، وتهديدها، وعقب تقنين الإجراءات، استهدف رجال الشرطة المذكور وأمكن ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.