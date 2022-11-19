إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بكفر الزيات

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر، بجروح قطعية متفرقة في أنحاء الجسد، على يد آخر، إثر مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات سابقة بينهما، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى كفر الزيات العام، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بنشوب مشاجرة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين 2 من الشباب، في أحد شوارع المدينة الرئيسية، أسفرت عن إصابة أحدهما بإصابات بالغة ومتفرقة.

إصابة شاب بجروح قطعية

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث المركز، إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين 2 من الشباب، بسبب خلافات سابقة بينهم، مما أدى إلى إصابة أحدهما، ويدعى «زياد. ط. ل» ويبلغ من العمر 22 عاما، بجروح قطعية على شكل دائري بكامل الذراع الأيسر.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى كفر الزيات العام لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

الرأي القانوني

ومن جانبه قال سامح صلاح السقا المحامي والخبير القانوني، إنه يعاقب بالسجن لمدة من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وذالك طبقا لنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، أنه من أحدث بغيره جرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة، يعاقب بمقتضى المادة المذكورة أعلاه.