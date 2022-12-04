القصة الكاملة لـ حادث أتوبيس عين شمس.. راح ضحيته 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين

24 ساعة مرت على الحادث الأليم الذي شهده شارع التوفيقية بمنقطة عزبة النخل المعروف إعلاميًا بـ حادث أتوبيس عين شمس، ولا تزال حالة من الحزن الشديد تسيطر على الكثيرين بعدما راح ضحيته 4 أشخاص بينهم أطفال وإصابة 10 آخرين، في مشهد مروع بعدما اختلت عجلة القيادة في يد السائق.

وهرع المتواجدون بالمكان لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفى، وتم ضبط السائق واقتياده لقسم شرطة المرج تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة، وتحرر محضر رقم 30142 لسنه 2022 جنح قسم المرج، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وجددها قاضي المعارضات 15 يوما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وإجراء تحليل مخدرات للسائق لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه، وتسلمت جهات التحقيق، التقرير الفني لفحص الأتوبيس، وتبين أن سبب الحادث عدم وجود فرامل.

أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عين شمس

«الوطن» رصدت كواليس الحادث، وحصلت على أسماء المتوفين في حادث أتوبيس عين شمس بعزبة النخل كالآتي: وائل ضياء الدين الدين رشاد 42 عاما، موظف بشركة الكهرباء، ويقيم في عرب الطوايلة المطرية، وجمانة الزغبي سلامة محمد، 10 أعوام، في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة أحمد عرابي، وأحمد سلامة جمال أحمد، 7 أعوام، في الصف الأول الابتدائي بمدرسة أحمد عرابي، وجمال أحمد سلامة مخاليف 62 عاما، بالمعاش يقيم في حي المطرية.

وأصيب في الحادث 8 أشخاص، وهم: إريني عطية 36 عاما، وإيهاب وصفي نجيب شاكر 49 عاما، وبولين عصام حنا ثابت 18 عاما، وعبدالمنعم محمد عبدالمنعم عبدالرحمن 16 عاما، ومروان محمد عبدالمنعم عبدالرحمن 4 أعوام، وسماح محمد عبدالسلام سليمان 35 عاما، ومعاذ إبراهيم عبدالنبي سيد حسن 10 أعوام، وعلي محمد كامل أحمد 15 عاما.

مشاهد الرعب يرصدها شهود العيان

صراخ وعويل يخرج من أفواه الواقفين وأنين المصابين يدوي في الأرجاء ودماء تتناثر على الأرض وسط وجوه تجهمت ملامحها من هول المشهد، بحسب ما وصفه «خالد أحمد» أحد شهود العيان، إذ قال إن سائق الأتوبيس لحظة ارتكاب حادث أتوبيس عين شمس كان يمر بسرعة جنونية فائقة، قائلاً: «المنظر بشع لأن الأتوبيس دخل في الناس كلها اللي كانت قاعدة أمام محل العصير الموجود بالشارع وعند فحص رجال الشرطة السيارة تبين أن السائق كان يقودها دون فرامل».

العقوبة القانونية

«الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر»، بهذه الكلمات كشف المحامي والخبير القانوني إبراهيم عبد العزيز لـ«الوطن» عن العقوبة المتوقعة، مشيرا إلى أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.