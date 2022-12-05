وقوع زلزال بقوة 6.7 درجة قبالة جزيرة تونجا بالمحيط الهادئ

كشفت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، وقوع زلزال بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر، قبالة «جزر تونجا» بالمحيط الهادئ، مشيرة إلى شعور سكان جنوب غربي الجزر بالهزة الأرضية، وفقًا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

ووقع مركز «زلزال تونجا» على بعد 108 كيلو متر من «قرية هيهيفو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقوع الزلزال على عمق 36 كيلو متر

وأضافت «المسح الجيولوجي»، أن الزلزال وقع على عمق 36 كيلو متر، فيما رصد «مركز التحذير من موجات تسونامي في المحيط الهادئ»، أمواج مد في «تونجا» و«جزر ساموا» الأمريكية.

وكان ضرب أمس الأول السبت، زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل «جزيرة إيوا» في «تونجا»، وقالت «المسح الجيولوجي» الأمريكية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 207 كيلومترات من «منطقة أوهونوا» وعلى عمق 35 كيلومترا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي 11 نوفمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر في البحر على بعد نحو 207 كيلومترات من العاصمة «نوكو ألوفا»، فيما قال «المرصد الأمريكي للتحذير من تسونامي» إنه رصد أمواج مد عاتية بعد الزلزال.

وحذرت حكومة «جزر تونجا»، في ذلك الوقت، مواطنيها من الانتقال إلى الداخل حيث المناطق مرتفعة، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.