وصول رواد فضاء مهمة «شنتشو -14» الصينية إلى «بكين».. حالتهم الصحية جيدة

وصل رواد فضاء مهمة «شنتشو -14» الصينية، «تشين دونج» و«ليو يانج» و«تساي شيوي تشه»، اليوم الاثنين، إلى عاصمة البلاد «بكين»، بعد عودتهم من محطة الفضاء الصينية، أمس الأحد، بعد إكمال مهمتهم التي استمرت 6 أشهر، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وانفصلت أمس الأحد، مركبة الفضاء المأهولة «شنتشو-14» عن محطة الفضاء الصينية «تيانجونج»، ليبدأ رواد الفضاء، رحلة العودة إلى الأرض، وفي الساعة 8:09 مساء بتوقيت بكين، هبطت كبسولة العودة لمركبة الفضاء «شنتشو-14» الحاملة لرواد الفضاء، شمال البلاد.

قائد المهمة يعرب عن افتخاره بالصين

وقالت «وكالة الفضاء الصينية»، إن رواد الفضاء الـ3 كانوا في حالة جيدة، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية. وأوضح قائد المهمة، أول رائد فضاء صيني يبقى في المدار لأكثر من 200 يوم «تشين دونج»»:«يشرفني أن أشهد تشكيل تكوين محطتنا الفضائية»، معربا عن افتخاره بالصين.

وكانت أول رائدة فضاء في الصين، ليو يانج، أوضحت أن لديها ذاكرة لا تُنسى في «تيانجونج»، مضيفة أنها متحمسة للعودة إلى الوطن الأم.

تسليم السيطرة على محطة «تيانجونج» الصينية لطاقم «شنتشو -15»

وكانت وكالة الفضاء الصينية، قالت في وقت سابق، إن رواد فضاء «شنتشو -14» سيهبطون في موقع «دونجفنج» بمنطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم. ويوم الجمعة الماضي، سلم رواد فضاء «شنتشو -14» السيطرة على محطة «تيانجونج» الصينية لطاقم «شنتشو -15»، لاستكمال أول دورة للطاقم في المدار.

وكان رواد «شنتشو -14» أشرفوا خلال مهمتهم في محطة الفاضء الصينية، على 5 عمليات التقاء والتحام، وإجراء عدد من التجارب العملية والتكنولوجية.