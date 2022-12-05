شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني، صباح اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في «مخيم الدهيشة»، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، إثر اقتحام قوة من جيش الاحتلال المخيم لمداهمة عدد من المنازل، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

من جانبها، قالت مصادر طبية ومحلية، إن الشهيد الفلسطيني يدعى «عمر يوسف مناع»، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات، الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، فيما اعتقل جنود الاحتلال، 3 فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 فلسطينيين فجر اليوم، خلال اقتحام مدينة «البيرة» وبلدة «نعلين»، وسط الضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

«اتحاد المعلمين» يعلن الإضراب الشامل في كافة مدارس «بيت لحم»

بدورها، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي الإضراب الشامل في محافظة «بيت لحم»، كما أعلن «اتحاد المعلمين» الإضراب الشامل في كافة مدارس المحافظة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبعدت، موظف «دائرة الأوقاف الإسلامية» جاد الغول عن البلدة القديمة و«المسجد الأقصى المبارك»، لمدة أسبوعين، ووعدت وزارة الخارجية الأمريكية، على لسان وزيرها، أنتوني بلينكن، بمواصلة معارضة «واشنطن» الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وفاق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف بلينكن، أمام مجموعة ضغط أمريكية مساندة لإسرائيل «جاي ستريت»، إن «واشنطن» تعتزم مواصلة دعم حل الدولتين، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.