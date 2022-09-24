جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم نابلس للقبض على شابين

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة «نابلس» شمال الضفة الغربية ومخيم بلاطة بالمدينة، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينييين «حسام زيتون» و«براء حشاش» عقب مداهمة منزلهما في مخيم بلاطة، وتخلل ذلك اشتباكات مسلحة عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومجموعات تدعى «عرين الأسود».

تجدد المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في بلدة الطور

ومساء أمس الجمعة، تجددت المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، والفلسطينيين في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، على خلفية استشهاد الشاب محمد أبو جمعة ومواصلة سلطات الاحتلال احتجاز جثمانه.

واستشهد الشاب المقدسي، أبو جمعة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، في طريق مستوطنة «موديعين»، قرب محافظة رام الله وسط الضفة الغربية، بحجة تنفيذه عملية طعن.

من جانبها، أشارت القناة الـ12 الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، إلى حالة تأهب قصوى لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية استعدادا لعيد رأس السنة العبرية «روش هاشناه» الذي يبدأ بعد غد الاثنين، مضيفة أن نظام الشرطة والأمن تم تعزيره إلى جانب الاستعدادات لدى الجيش لتوسيع عملية «كاسر الأمواج» إذا لزم الأمر.

وأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، نيران رشاشاتها الثقيلة وقانبل الغاز السام والإنارة تجاه مراكب الصيادين في بحر بلدتي جباليا، وبيت لاهيا، ومنطقتي الواحة والسودانية شمال غزة، مجبرة الصيادين على المغادرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

بدورها، نفت «إسلام آباد»، صحة ما أشيع من أنباء عن زيارة وفد باكستاني رسمي لإسرائيل، وجددت وزارة الخارجية الباكستانية، تأكيدها على ثبات موقف البلاد تجاه القضية الفلسطينية.

«إسلام آباد» تدعم بثبات حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

وأضافت الوزارة الباكستانية، أن الزيارة المذكورة تم تنظيمها من قبل منظمة غير حكومية أجنبية، لا يوجد مقرها في البلاد، مضيفة في بيان، أن «إسلام آباد» تدعم بثبات حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وفي وقت سابق، شدد وزير الخارجية الباكستاني، بيلاوال زرداري، على أن موقف«إسلام آباد» من القضية الفلسطينية واضح للغاية ولم يتغير، ورفض المسؤول الباكستاني، في تصريحات للصحفيين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، تقارير تحدثت عن عزم بلاده «تطبيع» العلاقات مع «تل أبيب».

وكان وفد باكستاني، ضم وزيرا سابقا، التقى يوم الأربعاء الماضي، بمسؤولين في وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة.