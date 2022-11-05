قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة «رام الله» وتعتقل 4 فلسطينيين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة «رام الله» بالضفة الغربية، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، 4 شبان فلسطينيين بقرية دير نظام، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

ومساء أمس الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال، شابين فلسطينيين أسامة البالي وحمد غريب من «مخيم جنين»، على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار، كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرايلي، شاب فلسطيني يدعى أحمد الرائد عدة ساعات

وأمس الجمعة، أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، نيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع تجاه مراكب الصيادين في «بحر رفح» جنوب غزة وأجبروهم على مغادرة البحر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسيمة «وفا».

عباس يجدد مطالبته لـ «واشنطن» بإلزام الاحتلال بالتوقف عن جرائمها

وفي اتصال هاتفي، بين محمود عباس، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أطلع رئيس دولة فلسطين، على الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب، والمقدسات في مدينة «القدس المحتلة»، وجدد المسؤول الفلسطيني، مطالبته لـ «واشنطن»، بإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف عن جرائمها، فيما أكد بلينكن، إجراء بلاده اتصالات للتهدئة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

هولاتا يبلغ لابيد أنه سيستقيل من منصبه بعد تشكيل الحكومة برئاسة نتنياهو

من جانبه، أبلغ رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد أنه سيستقيل من منصبه بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وقالت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، إن نتنياهو بدائل محتملة، بينهم السفير السابق لدى الولايات المتحدة رون ديرمر ونائب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق إيال زامير.