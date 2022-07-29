مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل «بيت لحم» الشمالي

أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء أمس الخميس، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل «بيت لحم» الشمالي، كما أصيب 3 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز «حوارة» عسكري جنوب «نابلس» الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار على سيارة كان بداخلها 3 فلسطينين قرب الحاجز العسكري مما أدى لإصابتهم، وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال رفضت تسليم المصاب الثالث بجروح حرجة في الرقبة، للهلال الأحمر.

وعلق أسير فلسطيني يدعى رائد ريان، من بلدة بيت دقو شمال غربي القدس المحتلة، المعتقل منذ نوفمبر 2021، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 113 يوما، بعد توصله إلى اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يستولي على 16583 دونما غرب نابلس

وجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قرارا للاستيلاء على 16583 دونما من أراضي دير شرف والناقورة غرب «نابلس» شمال الضفة الغربية، حتى 2027، لأغراض عسكرية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وطرح برلمانيون يساريون، بالحزب الديمقراطي الأمريكي، مشروع قانون يهدف إلى دفع «واشنطن» لإجراء تحقيقها الخاص في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

مسؤول سعودي: مواقف الرياض ثابتة

ودعا النائب الديمقراطي أندريه كارسن للصحافة، زملاؤه إلى النظر إلى هذا على أنه مسألة تتعلق بحرية الصحافة، موضحا أنه هجوم على الصحافة المستقلة ومقتل واحدة من المواطنين الأمريكيين، فيما قالت النائبة من أصول فلسطينية، رشيدة طليب، إن بعض زملائها ربما قد يدعمون النص إذا احتاجوا إلى حذف كلمة فلسطينية من أمريكية فلسطينية حتى تكون حياة شيرين مهمة.

وقالت المملكة العربية السعودية، إن مواقف الرياض الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية، لن تتغير، وقال القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» محمد العتيق، في كلمة أمام «مجلس الأمن الدولي»، إن السعودية تجدد وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني، مشددا على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط بوصفه خيارا استراتيجيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.