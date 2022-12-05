بث مباشر.. السيسي يفتتح محور التعمير في الإسكندرية

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محور التعمير بالإسكندرية، الذي يمتد بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، حتى طريق «سيدي كرير - مطار برج العرب»، بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

ويعتبر محور التعمير الجديد إضافة ونقلة نوعية ضخمة، من شأنه فتح آفاق تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية بكاملها، وزيادة حيزها العمراني، ويربط ميناء الدخيلة بالطريق الصحراوي والطريق الدولي الساحلي ومدينة برج العرب، وليصبح شريانا تنمويا حيويا لربط الإسكندرية بمدينة العلمين الجديدة عبر الطريق الساحلي.

يُشار إلى أنَّ محور التعمير خطوة جديدة إضافية لتنفيذ استراتيجية الدولة لإنشاء شبكة الطرق والمحاور على امتداد رقعة الجمهورية، إذ لم تعد المحاور تقتصر فقط على تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، بل أصبحت شرايين جديدة للحياة، تدعم جهود الامتداد العمراني المنظم، والتجمعات السكنية الحديثة، وتعزّز العوائد الاقتصادية والتجارية، وتوفر فرص عمل، كما تربط المشروعات القومية لتتكامل مع بعضها، وذلك انعكاسًا لرؤية تنموية شاملة وفلسفة علمية عميقة نحو البناء والتعمير والتنمية.