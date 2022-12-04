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«الرئاسة» تنشر فيديو حول زيارة السيسي لأكاديمية الشرطة: حضر اختبارات كشف الهيئة

كتب:

شريف سليمان
03:49 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، مقطع فيديو لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة، إذ حضر اختبارات كشف الهيئة.

الرئيس في جولة تفقدية بأكاديمية الشرطة

وأجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، وكان في استقباله، محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديميات الشرطة ووزارة الداخلية.

السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب الجدد

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس السيسي حضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وأكّد رئيس الجمهورية أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات المنقطعة عليهم بما يسهم في الانطلاق نحو تحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم.

 

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بقلم شريف سليمان