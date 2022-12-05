السيسي: الدولة حافظت على مستويات الأسعار رغم الزيادات العالمية بنسب تصل إلى 70%

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة نجحت في الحفاظ على مستوى الأسعار بالداخل، رغم الزيادة العالمية للذرة والقمح التي تراوحت بين 60 لـ70%.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح محور التعمير في محافظة الإسكندرية، «الدولة لم ترفع الأسعار، فالبعض يقول إنّ إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لم تكن كافية، وأنا أوافق على أنّها لم تكن كافية، لكني أؤكد أنّ الدولة بذلت قصارى جهدها للحفاظ على مستوى الأسعار دون زيادة».