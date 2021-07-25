محافظ الإسكندرية: تجهيزات محور التعمير ضخمة وزيارة الرئيس كانت مفاجأة

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل أعمال تطوير المحاور والطرق في إطار مبادرة «معا نبني المستقبل»، والتي تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أيام، قائلا إنّ زيارة الرئيس كانت مفاجأة، ولم يعرفوا بها إلا قبلها بعدة ساعات، حيث تفقد الرئيس خلالها محور التعمير الجديد بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف «الشريف» خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يوجد مُخطط تنفيذي مُتكامل لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية بأكمله، امتدادا من مدينة الإسكندرية وحتى مدينة السلوم في الغرب، ويهدف المخطط لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية جديدة، وهذه مشروعات ضخمة للغاية على مستوى الدولة.

وأشار المحافظ إلى أن هذه المشروعات تحتاج لطرق جديدة للتنمية فيها، معقبًا: «الطريق الساحلي ماعدش ينفع، ومش هيستحمل الازدحام والضغط اللي حاصل، فكانت فكرة الرئيس السيسي إنشاء محور تعمير جديد مواز للطريق الساحلي، فكان لابد من وجود تجهيزات خاصة للطريق الجديد، لذلك كانت الزيارة لتفقد عمليات التطوير الخاصة بالطريق».

وأوضح أن المرحلة الأولى للطريق بطول 35 كم تقريبا، من منطقة صواري على أول الطريق الصحراوي بعد منطقة سيدي كرير، وهذه المرحلة تنقسم لـ 3 قطاعات، والعمل بدأ منذ فترة، والرئيس السيسي أمر باستعجال الوقت المخصص لتنفيذ المشروع، مؤكدا أنه مشروع حيوي لمصر كلها، ويوفر الوقت والجهد وللمناطق الجديدة المخطط إنشائها، إذ يتكون المحور من 9 حارات لكل اتجاه «حاجة هايلة وتجهيزات ضخمة».

ولفت المحافظ إلى أن الرئيس السيسي رأى بعض الأشخاص يرتكبون مخالفات على بحيرة مريوط، بإقامتهم مزارع سمكية، وطلب من المحافظة والوزارات بإزالة كل المخالفات، مردفا: «الرئيس قال كلمة رائعة بأننا مش عاوزين نضر المواطن ولا عاوزين أنه ميشتغلش، لكن يعمل في إطار شرعي وتحت إشراف الدولة».