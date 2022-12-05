السيسي: الدولة تحملت فرق أسعار الغاز والكهرباء للتيسير على المواطنين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة تحمّلت زيادة الأسعار عالميا كي لا تنعكس على المواطن في الداخل، وتحمّلت في سبيل ذلك أرقاما ضخمة في قطاعي الغاز والكهرباء، موضحا أنّ السعر الفعلي للغاز ارتفع بنسبة أكثر من 170%، ورغم هذا لم يشهد أي ارتفاع في مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حديثه في حفل افتتاح محور التعمير بمحافظة الإسكندرية، أنّ وزارة الكهرباء لا تحصل على الغاز بهذا السعر، ولا مصانع الأسمدة، مؤكدا أنّه حال لم تتحمّل الدولة فرق الأسعار، كان المواطنين وأصحاب المصانع، سيحصلون على الكهرباء بأسعار مرتفعة للغاية.