طرح البرومو الدعائي الأول لمسرحية «سيدتي الجميلة» بموسم الرياض.. «فيديو»

طرح الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر، البرومو الإعلاني الأول للنسخة الجديدة من مسرحية «سيدتي الجميلة»، بطولة أحمد السقا، وذلك قبيل تقديمها على مسرح «بكر الشدي - البوليفارد الرياض»، ضمن فاعليات موسم الرياض في نسخته الثالثة، اعتبارًا من الغد، وحتى يوم 10 ديسمبر الجاري.

محمد عبد الرحمن يُقدم نفس شخصية الراحل حسن مصطفى في سيدتي الجميلة

وتضمن البرومو الدعائي لمسرحية سيدتي الجميلة، ظهور لقطات استعراضية للفنان أحمد السقا، الذي يُجسد شخصية «كمال الطاروطي»، وكذلك الفنان محمد عبد الرحمن، حيث يؤدي شخصية «حسن مفتاح»، التي سبق وقدمها الفنان الراحل حسن مصطفى.

وعلق أيمن بهجت قمر، على البرومو الذي طرحه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «سيدتي الجميلة.. من 6 ديسمبر إلى 10 ديسمبر.. بموسم الرياض.. مستنيينكم».

تعرف على أبطال وأحداث مسرحية سيدتي الجميلة

وسافر فريق مسرحية سيدتي الجميلة، إلى مدينة الرياض، لعقد بروفات نهائية قبيل ساعات من انطلاق العرض المسرحي، الذي تدور أحداثه حول هروب «كمال»، متخصص الإتيكيت من رجل ذي نفوذ بصحبة صديقه ويقيم لدى بلطجي في حارة شعبية يلتقي بابنته النشالة التي تحلم أن تتعلم وتغير حياتها وما إن تجد كمال تلجأ إليه ليعلمها ويغيرها لتصبح من أبناء المجتمع الراقي.

ويجمع العرض المسرحي في بطولته عددا من الفنانين أمام أحمد السقا، منهم ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن، علاء مرسي، ليلى عز العرب، ومحسن منصور، إشراف على النص أيمن بهجت قمر.